Kasımpaşa Pfdk'ya Sevk Edildi
Kasımpaşa Kulübü, Atiker Konyaspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Kasımpaşa Kulübü, Atiker Konyaspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu şöyle;
"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
İSTANBUL / DHA