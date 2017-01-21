Kasımpaşa'nın Rakibi Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak Kasımpaşa, rakibinin mağlup ederek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.



Lacivert-beyazlılar, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. İstanbul ekibi, 14. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u, 15. haftada sahasında, o haftaya kadar namağlup durumda bulunan Beşiktaş'ı ve 17. haftada yine evinde Gençlerbirliği'ni yendi. Kasımpaşa, 16. haftada ise Kemal Özdeş'ten önce takımın başında yer alan Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor'a deplasmanda mağlup oldu.



Kasımpaşa ligde topladığı 21 puanla 10. sırada yer alırken, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor aynı puanla 12. basamakta bulunuyor.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



İki takım arasında sezonun ilk haftasında Trabzon'da yapılan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-0 kazanmıştı.