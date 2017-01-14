Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Kasımpaşa, rakibini yenerek, ligin ikinci bölümüne galibiyetle başlamak istiyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde yükselişe geçen ve son 3 haftada 6 puan toplayan lacivert-beyazlılar, 14. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u, 15. haftada ise sahasında o haftaya kadar namağlup durumda bulunan Beşiktaş'ı yenmeyi başarmıştı.
İstanbul temsilcisi, ligin ilk bölümünün son maçında ise Kemal Özdeş'ten önce lacivert-beyazlı takımı çalıştıran Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
Kasımpaşa, ligde topladığı 18 puanla 12. sırada bulunuyor.
Teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği ise topladığı 22 puanla 8. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kasımpaşa evinde etkili
Süper Lig'de taraftarı önünde çıktığı 8 iç saha maçında sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilen Kasımpaşa, etkili bir performans ortaya koydu.
Taraftarı önünde çıktığı ilk resmi karşılaşmada Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktörlüğe getirilen Kemal Özdeş yönetimindeki ilk maçında ise Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.
Ardından oynadığı 6 iç saha mücadelesinde sadece Galatasaray'a kaybeden lacivert-beyazlı takım, taraftarı önünde son lig maçında ise namağlup Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
Kasımpaşa, sahasında oynadığı son 6 mücadelede rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
Lacivert-beyazlı takımda, Gençlerbirliği maçında sarı kart cezalısı Andre Castro forma giyemeyecek.
Öte yandan üçer sarı kartı olan Brezilyalı savunma oyuncusu Titi ile Abdullah Durak da bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 18. hatasındaki Trabzonspor karşılaşmasında, takımdaki yerlerini alamayacak.
Kasımpaşa'nın Konuğu Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Kasımpaşa, rakibini yenerek, ligin ikinci bölümüne galibiyetle başlamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Kasımpaşa, rakibini yenerek, ligin ikinci bölümüne galibiyetle başlamak istiyor.