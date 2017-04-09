Kasımpaşa'nın Konuğu Atiker Konyaspor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.



Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan lacivert-beyazlılar, Atiker Konyaspor'u yenerek ilk 5 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 35 puanla 8. sırada yer alıyor.



Aykut Kocaman yönetimindeki konuk Atiker Konyaspor ise ligde topladığı 38 puanla Kasımpaşa'nın bir basamak üstünde 7. sırada bulunuyor.



İki takım arasında ligin 10. haftasında Konya'da oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanmıştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



Lacivert-beyazlı ekipte Popov, Konya temsilcisine karşı sarı kart görmesi durumunda 28. haftada Kardemir Karabükspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.