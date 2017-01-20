Kasımpaşa, Guanca'yı Kiraladı

Kasımpaşa Kulübü, CS Emelec takımının formasını kiralık olarak giyen Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Cristian Guanca'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.



Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon'un 23 yaşındaki futbolcusu Guanca, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.



İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)