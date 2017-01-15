Kasımpaşa, Ümit Özat'ın Ekibi Gençlerbirliği'ni 3-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Mücadeleye fırtına gibi başlayan Kasımpaşa henüz 5. dakikada Titi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Baskısını arttıran ev sahibi ekip, 13. dakikada Adem Büyük'le farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 2 dakika sonra Pavelka'yla bir gol daha bulan Kasımpaşa bir anda 3-0'ı yakaladı.

İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI

Ekipler soyunma odasına da bu sonuçla gitti. İkinci yarıda başka gol olmayınca Kasımpaşa sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde Orhan Şam 82. dakikada kırmızı kartla oyundan gönderildi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 21'e yükseltirken, Gençlerbirliği 22 puanda kaldı.