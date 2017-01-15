Kasımpaşa-Gençlerbirliği Maçının Ardından

Serhan TÜRK-İstanbul-DHA Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktörü Kemal Özdeş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdeş, iç sahada sergiledikleri etkili performansı sürdürmek istediklerini belirttirken şunları söyledi:



"Kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık. Penaltı pozisyonundan sonra rakibimize top kaybettirerek geniş alanda hücum etmenin avantajını kullandık. Rakibimizin oyuna



tutunma çabası vardı. İkinci yarı daha derli toplu bir görüntü sergiledik. Top hem bizdeyken hem de rakipteyken iyi oynadık. Daha farklı bir skor elde edebilirdik ama önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçlarda aynı



coşkuyu sürdürmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirerek üst sıralardaki takımlarla iç içe olmak istiyoruz."



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası şunları söyledi:



"Bundan 15-20 yıl önce oynanan maçlarda hakemler büyük takım hocalarına seslerini çıkartamazlardı. Şimdiki hakemlerin dik duruşlarına ve dürüstlüklerine hayranım ama futbolu yorumlamak çok ayrı bir şey. Hakemlerin futbolu daha fazla bilmeleri gerekiyor. Yenildiğin zaman hakem eleştirmek kolay ama bir pozisyonda maç kopuyor. Beraberliği yakalayacak pozisyonlarımız vardı. Önümüzde yoğun bir maç programı var. Buradan ders çıkartacağız"