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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklamaları Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi.
Kasımpaşa - Gençlerbirliği Maçının Ardından
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklamaları Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi.
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