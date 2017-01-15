Kasımpaşa - Gençlerbirliği Maçının Ardından

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklamaları Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi.

Kasımpaşa - Gençlerbirliği Maçının Ardından

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklamaları Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi.

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