Kasımpaşa'dan Muhteşem Geri Dönüş!

İlk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta Kasımpaşa, son dakikalarda kurduğu baskıyla skoru 3-2 yaptı ve maçı kazanmayı başardı.



Konuk ekip Konyaspor 17. dakikada Hadziahmetovic ile öne geçti. 1-0



Karşılaşmanın 45. dakikasında Konyaspor Riad Bajic ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı Konyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



Kasımpaşa, 82. dakikada David Pavelka ile farkı bire indirdi. 85'te sahneye çıkan Adem Büyük skoru eşitleyen golü attı.



Konyaspor karşısında 2-0 geride olan Kasımpaşa, 4 dakika içinde bulduğu 3 golle 86. dakikada 3-2 öne geçti. 86'da Eduok skoru 3-2 yaptı.



Adem Büyük karşılaşmanın 88.dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



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