Kasımpaşa'da Moral Yemeği

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde kamp çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa'da futbolcular, moral yemeğinde buluştu.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Resort Otel'de sürdüren Kasımpaşa'da futbolcular ve teknik heyet, Lara'daki bir restoranda bir araya geldi. Yemeğe teknik direktör Kemal Özdeş, teknik heyet, oyuncuları ve personel katıldı.



Kasımpaşa şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle saha çalışması yapamazken, günü salonda çalışarak tamamladı.



- Antalya