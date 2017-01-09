Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Resort Otel'de ikinci yarı hazırlıklarını teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sürdüren lacivert-beyazlı ekip, idmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ayak tenisi ile devam eden idman, pozisyon çalışmalarıyla sona erdi.



Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Emirhan Emir kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı. Daha sonra kaleciler çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçti.



Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını yarın sabah ve akşam yapacağı çalışmalar ile sürdürecek.



- Antalya