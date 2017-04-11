Kasımpaşa - Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Özdeş ve Kocaman

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, maçta ikinci yarıda iyi oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, müsabakanın dengeli başladığını belirterek, "İlerleyen dakikalarda rakibimiz topa daha fazla sahip oldu ve biz savunma yapmak durumunda kaldık. İlk yarı çok fazla pozisyon vermesek de karşılıklı iki atak oldu ve Atiker Konyaspor golü buldu. Devre arasında oyuncularımla rakibimizin pas bağlantısını kesmeyi konuştum. Oyunun yönünü değiştirerek etkili ataklar geliştirdik." ifadelerini kullandı.



Futbolcularının ikinci yarıda gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Özdeş, şunları kaydetti:



"İkinci yarıda penaltı kaçırdık ama ardından golü bulduk. Oyuncularım çok mücadele etti ama bu kazanmaya yetmedi. İki takımda kazanmak için sahadaydı çünkü üst sıralara yaklaşma maçıydı bu. Her maç, ikinci yarı oynadığımız oyunu sürdürmemiz gerekiyor. Rakibimizle iki tane yarı final maçı oynayacağız. Bugün oynadığımız maç lig ve puan maçıydı. O karşılaşmanın stratejileri daha farklı olacak. İkinci yarıdaki oyunumuzu tekrarlamamız gerekiyor. Umarım o iki maçta avantajlı skorları alarak finale kalırız."



Atiker Konyaspor cephesi



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın, iki takımın da istemediği bir skorla tamamlandığını söyledi.



Kasımpaşa'nın oyuncu kalitesi yüksek bir takım olduğunu vurgulayan Kocaman, şöyle konuştu:



"Kasımpaşa hem bizi yakalamak hem de üst sıradaki takımların puan kaybettiği haftayı avantaja çevirmek istiyordu. Sahada iki tane çok isteyen takım vardı. İlk yarı maç bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarı Kasımpaşa'nın doğal olarak oyunu sertleştirip üzerimize geleceğini biliyorduk. Hemen ikinci yarının başından itibaren çok seri ataklarla üzerimize gelmeye başladılar ve beraberliği yakaladılar. Sonuç olarak, iki takım da maçı çok istedi ama iki takımın da istemediği bir skor ortaya çıktı."