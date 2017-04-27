Kasımpaşa - Atiker Konyaspor Maçının Ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: "Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman: "Bizim dışımızda kontrol dışına çıkan bir şeyler vardı"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Atiker Konyaspor'u 3 - 2 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Özdeş, şu açıklamaları yaptı;



"2-0'dan 3-2 yendiğimiz için çok mutluyum. Koita ciddi sakatlandı. Bu yüzden sevincimiz buruk. Konya takımı ile bu sezon 3. maçımızı oynadık. 2 maç da kopya gibi. Bugün geçtiğimiz lig maçına göre iyi başladık. Kalemize ilk gelen şut gol oldu. Sonra ikinci gol geldi. Devre arası oyuncularımın maçı kazanmak için ikna olması gerekiyordu. İkinci yarı oyuncularımın gösterdiği performanstan çok mutluyum. Oyuna sonradan giren arkadaşlar ciddi katkı verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yarı final iki ayaklı. Her şey Konya'da belli olacak. Orada gol bulmak lazım. Rövanş maçı daha zorlu olacak. Umarım finale kalan takım oluruz. Sonra da hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.



ATİKER KONYASPOR CEPHESİ



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, "İki maçlı bir oyun. Maç öncesinde gollü bir beraberlik ve tek farklı mağlubiyet turu taşıma açısından iyi olacaktı diye düşündük. 82. dakikada gelen sonra 85 ve 86. dakikalarda arda gelen gollere üzüntülüyüz. Kendi adımıza düşünmemiz gereken yerler var. Bizim dışımızda kontrol dışına çıkan bir şeyler vardı. Bugünkü hakem için de geçerli. Bir takım öne geçtiyse diğer takıma doğru bir şey oluyor. Dirsekleri, tekmeleri görmezden geliyorlar. Biz oynamaya çalışıyoruz. Bir takım sertliklerle bunu görmüyorlar. Ondan sonra maçın dengeleri değişiyor. 5 tane faul maçın dengesini değiştiriyor. Kasımpaşa iyi takım. İkinci yarı da gözünü yumduğu zaman, oyunun ritmini kaçırdık. Veysel ile ilgili pozisyon mesela. Faul verilecekse yüzde yüz bize verilmesi gerekiyor. Faulü veriyor, dönen top devamında gol oluyor. Bu saatten sonra ikinci maçı düşünmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.



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HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA