Kasımpaşa - Atiker Konyaspor: 1-1

Yüksek bir tempoda geçen maçın 41. dakikasında sahneye çıkan Bajic, Atiker Konyaspor'u soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda vites yükselten Kasımpaşa, Adem Büyük'ün önderliğinde Konya kalesinde büyük baskı kurarken 73. dakikada bir de penaltı kazandı. Ancak Titi'nin vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi. Ancak pes etmeyen Kasımpaşa, sadece 2 dakika sonra bu kez Veysel Sarı'yla aradığı beraberlik sayısını buldu. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar yakalasa da 90 dakikada 1-1'likl eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla 39 puana yükselen Atiker Konyaspor 7. sırada, 36 puyana yükselen Kasımpaşa da 8. sırada haftayı kapattı.