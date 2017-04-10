Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 1
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro (Dk. 86 Guanca), Eduok (Dk. 62 Turgut Doğan Şahin), Adem Büyük, Koita
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı (Dk. 70 Ali Çamdalı), Jonsson (Dk. 89 Hora), Fofana (Dk. 69 Halil İbrahim Sönmez), Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic
Goller: Dk. 41 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 75 Veysel Sarı (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 44 Veigneau, Dk. 56 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 57 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)
İSTANBUL / DHA
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