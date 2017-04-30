Kasımpaşa: 0 - Akhisar Belediyespor: 2

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Kasımpaşa: 0 - Akhisar Belediyespor: 2

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısına Akhisar golle başladı.

46. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde toplu buluşan Vaz Te'nin yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

65. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Olcan Adın'ın yerden sert

vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Bozhikov (Dk. 63

Veigneau), Abdullah Durak (Dk. 68 Sadiku), Pavelka, Castro, Eduok, Turgut Doğan

Şahin, Guanca (Dk. 55 Batuhan Altıntaş)

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa

Yumlu, Ömer Bayram, Custodio, Soner Aydoğdu, Vaz Te (Dk. 81 Muğdat Çelik), Olcan

Adın, Özer Hurmacı (Dk. 76 Aykut Çeviker), Cikalleshi (Dk. 87 Bokila)

Goller: Dk. 46 Vaz Te, Dk. 65 Olcan Adın (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 51 Cikalleshi, Dk.

75 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)

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