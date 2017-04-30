Kasımpaşa: 0 - Akhisar Belediyespor: 2
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısına Akhisar golle başladı.
46. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde toplu buluşan Vaz Te'nin yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
65. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Olcan Adın'ın yerden sert
vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Bozhikov (Dk. 63
Veigneau), Abdullah Durak (Dk. 68 Sadiku), Pavelka, Castro, Eduok, Turgut Doğan
Şahin, Guanca (Dk. 55 Batuhan Altıntaş)
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa
Yumlu, Ömer Bayram, Custodio, Soner Aydoğdu, Vaz Te (Dk. 81 Muğdat Çelik), Olcan
Adın, Özer Hurmacı (Dk. 76 Aykut Çeviker), Cikalleshi (Dk. 87 Bokila)
Goller: Dk. 46 Vaz Te, Dk. 65 Olcan Adın (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 51 Cikalleshi, Dk.
75 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)