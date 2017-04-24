Kasım'da Türkiye'de

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo'nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio, Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow 2017'de tanıtıldı. Kasım ayında ülkemiz yollarına çıkmaya başlayacak olan Stelvio'ya fuarla birlikte sipariş alınmaya başlandı. Markanın standında ayrıca Giulia modelinin, 510 HP'lik en güçlü versiyonu Giulia Quadrifoglio da sergileniyor.



Stelvio, çift bölgeli iklimlendirme sistemi veya donanım seviyesine bağlı olarak 8, 10 veya Harman Kardon imzalı 14 hoparlörle donatılan Alfa Connect bilgi ve eğlence sistemine sahip.



Stelvio satış başlangıcıyla birlikte biri turbo benzinli, diğeri turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. 2.0 litrelik turbo benzinli motor 280 HP güç üretirken 2.2 litrelik turbo dizel motor 210 HP güç üretiyor.



Motorların her ikisi de gücünü 8 kademeli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden tekerleklere aktarıyor.