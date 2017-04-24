Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kasım'da Türkiye'de
Ara
BİST 92.424 %0,00
DOLAR 3,6214 %0,11
EURO 3,9312 %0,69
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 148,57 %-1,17
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kasım'da Türkiye'de

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo’nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio, Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow 2017’de tanıtıldı.

Kasım'da Türkiye'de

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo'nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio, Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow 2017'de tanıtıldı. Kasım ayında ülkemiz yollarına çıkmaya başlayacak olan Stelvio'ya fuarla birlikte sipariş alınmaya başlandı. Markanın standında ayrıca Giulia modelinin, 510 HP'lik en güçlü versiyonu Giulia Quadrifoglio da sergileniyor.

Stelvio, çift bölgeli iklimlendirme sistemi veya donanım seviyesine bağlı olarak 8, 10 veya Harman Kardon imzalı 14 hoparlörle donatılan Alfa Connect bilgi ve eğlence sistemine sahip.

Stelvio satış başlangıcıyla birlikte biri turbo benzinli, diğeri turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. 2.0 litrelik turbo benzinli motor 280 HP güç üretirken 2.2 litrelik turbo dizel motor 210 HP güç üretiyor.

Motorların her ikisi de gücünü 8 kademeli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden tekerleklere aktarıyor.

Kaynak: Carmedya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Alfa Romeo, Istanbul, İstanbul, Türkiye, Benzin, Autoshow, Su, TEM, otoyol