Kaserispor'a Destek Ziyareti

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti, takımının 38 numaralı formasını hediye etti.



Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Başkan Mustafa Çelik, şehir adına iyi bir yönetim oluşturulduğunu belirtti. Bu dönemde yapılacak en önemli çalışmanın kulüple şehri barıştırmak olduğunu ifade eden Başkan Çelik, şöyle dedi:



"Sağolsun Ankara'da Özhaseki Bakanımız, burada biz uğraşarak bu sonucu aldığımız kanaatindeyim. İnşallah takım ligde kalacak. Çabamız, gayretimiz bu yönde. Bundan sonra da ligdeki yerini üst sıralara taşıyacak. Bunu yapacağınızda eminiz; ama bundan da önemli olan şehirle kulübün barışık olmasıydı. Yaptığınız kombine satışları, vatandaşların soğuk havaya rağmen stada gerçek bir taraftar gibi gelip takımını desteklemesi parayla pulla ölçülemez. Bu galibiyette taraftarın etkisi çok büyük. Çok güzel bir takım oluşturuldu. Size ve Sergen Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Ama önemli olan halkımızın bu takıma sezon sonuna kadar aynı desteği vermesi ve yine şehirdeki yönetim dinamiklerinin takıma sahip çıkması. Bizler bundan sonra da elimizden ne gelirse yapmaya yine söz veriyoruz."



Kayserispor Başkanı Bedir ise Mustafa Çelik'e teşekkür ederken 1 aydır sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını dile getirdi, "Sıkıntılı süreçte gece gündüz uyumadık, gelinen noktada o sıkıntılar bir ölçüde geçti. Vermiş olduğunuz desteklere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Son 1 ayda Kayseri'de Kayserispor'la ilgili oluşan ittifakın yıllardır oluşmadığını vurgulayan Başkan Bedir, bugüne kadar böyle birlikteliğe şahit olmadığını söyledi. Kayseri'deki tüm yönetim dinamiklerini ziyaret ettiklerini ve şehir adına kulübü yönettiklerini bu ziyaretlerde de vurguladıklarını dile getiren Bedir, "Herkesten gücü oranında destek bekliyoruz. Gücü olmayanlar da hiç değilse evinde oturduğu yerde Kayserispor'un aldığı sonuçları takip etsin" diye konuştu.



- Kayseri