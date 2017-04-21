Kaşar ve Bebek Maması Hırsızları Güvenlik Kamerasında

ADANA'da marketlerden bebek maması ve kaşar peynir çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.



Merkez Seyhan İlçesi'nin Gülbahçesi, Havuzlubahçe ve Meydan mahallelerindeki üç marketten son haftalarda artan hırsızlık yapılması üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızların sadece kaşar peyniri ve bebek maması çalması üzerine yoğunlaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Yalçın E. ile Mehmet Ali A. olduğunu saptadı.



Polis tarafından yakalanan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - Adana