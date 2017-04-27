Kasapoğluna Büyük Vefa 1

Kasapoğluna büyük vefa



Türk futbolu ve İstanbulspor'un efsane oyuncusu vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı



Büyükadalı penaltıcılar kralı Kostas Kasapoğlu vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.1956-72 yılları arasında İstanbulspor forması giyen ve Türk futbolunda haklı bir üne kavuşan, Sarı Siyahlı kulübün unutulmaz futbolcusu Koço lakaplı Kostas Kasapoğlu vefatının 1. yılında Büyükada Rum Ortodoks Kabristanı'nda bulunan mezarı başında anıldı.



İstanbulsporlular Derneği'nin Kasapoğlu anısısna yaptırdığı anıt mezarının başında külüp başkanları ve eski takım arkadaşlarının katılımı ile tören düzenlendi. Törende konuşan İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş Büyük futbolcu Kasapoğlu'nu sadece bugün değil bundan sonra her sene burada anılacaktır dedi.



Daha sonra Kasapoğlu için Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Kurt'da eski milli futbolcunun kabri başında konuşma yaparak efsane ismi andı. Bu isimlerin ardından konuşan Prof. Dr. Aziz Kaya Alturfan, Feti Erhan, Günay Yavaş'da, Kasapoğlu'nun Türk futbolu ve İstanbulspor için yapmış olduğu hizmetlerini dile getirdiler.



Koço Kasapoğlu'nun kızı Lüküya Kasapoğlu'da babasının mezarı başına gelenlere teşekkür konuşması yaparak Kasapoğlu ailesi olarak bugün bir gurur yaşıyoruz. Babam bize hayatta ne öğretiyse biz bunları yerine getirdik. Şimdi onun arkadaşlarını görünce üzüntümüz,sevinçimiz ile birlikte oldu.dedi. Kasapoğlunun eşi Kleo Kasapoğlu'da eşine gösterelin vefa duygusu için Tarifi imkansız duygular yaşıyorum. Bize destek veren herkese teşekkürler diye konuştu.



İstanbulspor'un unutulmaz sporcusu Kasapoğlu'nun anma törenine dönemin futbolcu arkadaşları Zorbay, Celil, Alparslan,kaleci Yılmaz, Yalçın, Muhittin ve eski sarı siyahlı kulüpte oyanayan futbolcular katıldı.