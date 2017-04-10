Kasap Dükkanına Giren Hırsızlar Çalışanları Dondurucuya Kitledi

4 gün önce Bodrum'un Konacık mahallesinde bir kasap dükkanında meydana gelen olayda kasap ve restoran olarak hizmet veren işletmenin arka camını kırıp içeri giren batman ve vendetta maskeli iki kişi iş yeri çalışanı H.B.'yi rehin alarak işletme sahibini çağırmasını istedi.

H.B işyeri sahibini arayarak 'derin dondurucuda kitli kaldığını' söyledi. Bunun üzerine iş yerine gelen A.E, iş yerine girdiği sırada silahla kafasına vurularak etkisiz hale getirildi.

ELEKTRİKLİ JOPLA DARP

Ellerinde silahlarla iş yeri sahibini tehdit eden şahıslar daha sonra A.E ve H.B'yi derin dondurucuya götürerek elektrikli coplar ile darp etmeye başladı.

500 BİN TL İSTEDİLER

İşyeri sahibinden 500 bin TL para isteyen soyguncular, 1 haftaya içerisinde parayı ayarlamasını söyledi. Polise haber verildiği takdirde A.E. öldürmekle tehdit eden şahıslar, iş yeri sahibinin ve çalışanının cep telefonlarını da gasp etti.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

Bir süre iş yerinde kasa arayan şahıslar, daha sonra işletmeciyi ve çalışanını derin dondurucuya kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Dükkandan gelen sesler üzerine durumu polis ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren polis ekipleri, A.E. ve H.B'yi derin dondurucuda donmak üzeriyken buldu.

POLİSTEN NEFES KESEN OPERASYON

Olayın ardından 27 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüpheli M.Y, H.T, A.H, R.Ö., Y.E.A, S.C., S.M., şahıslar hakkında arama başlattı. 2 kişi Bodrum'da yakalanırken, 5 kişinin Fethiye'ye kaçtığını belirleyen polis ekipleri, tespit edilen adrese baskın yaparak şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, silahlı yağma, kasten adam yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve kişi hürriyetini yoksun kılma suçundan adliyeye sevk edildi.

ARAZİYE ATMIŞLAR

Öte yandan, şahıslar iş yeri soygunundan önce havalı tabanca ve pompalı tüfekler ile atış yaptıkları aynı gece ise iş yerine gittikleri öğrenildi. İş yeri baskınında kullandıkları 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 2 elektrikli cop ve bir normal cop ise Ortakent mahallesinde bir araziye gömülü halde bulunduğu öğrenildi.