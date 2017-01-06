TÜMÜ
Haberler Search
Kasap

Kasap

Güray Dinçol'un yönettiği "Kasap" tiyatro oyunu, ikincikat'ta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Kasap

Güray Dinçol'un yönettiği "Kasap" tiyatro oyunu, ikincikat'ta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"Hayvanların olmadığı yerde et nasıl bulunur? Kasap; insani içgüdüler, merak ve etik sınırlar arasındaki çelişkileri sorguluyor. 'İnsan etine hayır!'

Geçtiğimiz yılın ses getiren oyunlarından Kasap ikincikat'ta devam ediyor. İnsan vicdanı istatistiksel mi çalışır, anlık mı?

Bir canlıyı sinek mi daha iyi temsil eder, inek mi?

Diğer canlıları yemeğe karar veren insanoğlu, kendi türünü de yer mi?

Buna önce kendini mi inandırır, etrafındakileri mi?

Kasap vicdanları mı doyurur mideleri mi?

Akla mı yatkınlık, lezzete mi?"

Yazan: Halil Babür

Yöneten: Güray Dinçol

Yrd. Yönetmen: Semih Varol

Oynayanlar: Mert Denizmen, Evrim Doğan, Aziz Caner İnan, Adnan Devran, Melis Öz

Dekor-Işık Tasarım: Eyüp Emre Uçaray, Güray Dinçol

Kostüm Tasarım: Meltem Tolan

Afiş İllüstrasyonu: Murat Mahmutyazıcıoğlu

Fotoğraf: Melike Ataç

Süre:  80 dk. / Tek perde

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads