Güray Dinçol'un yönettiği "Kasap" tiyatro oyunu, ikincikat'ta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
"Hayvanların olmadığı yerde et nasıl bulunur? Kasap; insani içgüdüler, merak ve etik sınırlar arasındaki çelişkileri sorguluyor. 'İnsan etine hayır!'
Geçtiğimiz yılın ses getiren oyunlarından Kasap ikincikat'ta devam ediyor. İnsan vicdanı istatistiksel mi çalışır, anlık mı?
Bir canlıyı sinek mi daha iyi temsil eder, inek mi?
Diğer canlıları yemeğe karar veren insanoğlu, kendi türünü de yer mi?
Buna önce kendini mi inandırır, etrafındakileri mi?
Kasap vicdanları mı doyurur mideleri mi?
Akla mı yatkınlık, lezzete mi?"
Yazan: Halil Babür
Yöneten: Güray Dinçol
Yrd. Yönetmen: Semih Varol
Oynayanlar: Mert Denizmen, Evrim Doğan, Aziz Caner İnan, Adnan Devran, Melis Öz
Dekor-Işık Tasarım: Eyüp Emre Uçaray, Güray Dinçol
Kostüm Tasarım: Meltem Tolan
Afiş İllüstrasyonu: Murat Mahmutyazıcıoğlu
Fotoğraf: Melike Ataç
Süre: 80 dk. / Tek perde
Kasap
Güray Dinçol'un yönettiği "Kasap" tiyatro oyunu, ikincikat'ta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Güray Dinçol'un yönettiği "Kasap" tiyatro oyunu, ikincikat'ta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.