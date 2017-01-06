Güray Dinçol'un yönettiği "Kasap" tiyatro oyunu, ikincikat'ta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Hayvanların olmadığı yerde et nasıl bulunur? Kasap; insani içgüdüler, merak ve etik sınırlar arasındaki çelişkileri sorguluyor. 'İnsan etine hayır!'



Geçtiğimiz yılın ses getiren oyunlarından Kasap ikincikat'ta devam ediyor. İnsan vicdanı istatistiksel mi çalışır, anlık mı?



Bir canlıyı sinek mi daha iyi temsil eder, inek mi?



Diğer canlıları yemeğe karar veren insanoğlu, kendi türünü de yer mi?



Buna önce kendini mi inandırır, etrafındakileri mi?



Kasap vicdanları mı doyurur mideleri mi?



Akla mı yatkınlık, lezzete mi?"



Yazan: Halil Babür



Yöneten: Güray Dinçol



Yrd. Yönetmen: Semih Varol



Oynayanlar: Mert Denizmen, Evrim Doğan, Aziz Caner İnan, Adnan Devran, Melis Öz



Dekor-Işık Tasarım: Eyüp Emre Uçaray, Güray Dinçol



Kostüm Tasarım: Meltem Tolan



Afiş İllüstrasyonu: Murat Mahmutyazıcıoğlu



Fotoğraf: Melike Ataç



Süre: 80 dk. / Tek perde