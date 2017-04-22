Ordu'da Şubat ayında deniz polisi tarafından rıhtımda bulunan çelik kasanın sahibi bulundu.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği personeli, 24 Şubat günü rıhtım bölgesinde eğitim dalışı sırasında bir adet kilit kısmı kesilmiş çelik kasa buldu. Vinç yardımıyla çıkarılan çelik kasada parmak izi alındı. Alınan parmak izinin, kasanın bulunmasından 24 gün önce 1 Şubat'ta hırsızlık yaparken yakalanan bir şüphelinin parmak iziyle eşleşti. Kasanın bulunduğu dönemde şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.



Bu arada 2016 yılı Kasım ayında Ordu'dan İstanbul'a giden bir aile, 19 Nisan günü memleketine döndü. Evde hırsızlık yapıldığını anlayan ve çelik kasanın olmadığını fark eden aile, polise başvurdu. Polis, aileye ait olduğu belirlenen çelik kasayı teslim etti. Ailenin eski ata yadigarı eşyaların bulunduğu bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi. - ORDU