Kaş'tan Haleplilere Yardım Tırı Gönderildi

Kaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanyada toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.



İlçede yürütülen kampanya kapsamında 17 ton gıda, yatak, battaniye, temizlik, giyim ve ev eşyaları malzemeleri toplandı.



Kınık Mahalle meydanında düzenlenen törene, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.



Başkan Kocaer, burada yaptığı konuşmada, zalimin zulmüyle yerlerini terk eden insanlara yardım etmek gerektiğini belirterek, "Kaş'ın özellikle Ova, Kınık, Yeşilköy mahallelerinden tüccar, çiftçi, esnaf ve ailelerimizin katkısıyla oradaki kardeşlerimize yardım etmek maksadıyla bu aracı gönderiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Allah vatansız, bayraksız, ezansız ve hürriyetsiz bırakmasın." dedi.



Kaymakam Bayar da Halepli insanlar acı içindeyken sessiz kalamayacaklarını ifade ederek, "Bu hem dinimizin hem de kültürümüzün bir gereği. Yardımda bulunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Daha sonra yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dualarla Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.