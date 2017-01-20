Kaş'ta Yeni Sanayi Sitesi Değerlendirme Toplantısı

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, ilçede yapılması planlanan yeni sanayi sitesi için toplantı düzenledi.



Başkan Kocaer, toplantıda yaptığı konuşmada, sanayi bölgesinin yapılması için araştırma, planlama ve proje çalışmalarının yürütüldüğünü, imar planının da bittiğini söyledi.



Kaş'ta dağınık olarak çalışan esnafı bir an evvel bir yere toplamanın önemini vurgulayan Kocaer, "Çalışmalar tamamlandığı zaman o bölgede istihdam alanı oluşacak, iş hacmi ve ekonomik yönden gelişme artacak." dedi.



Kocaer, Ağullu'da inşa edilmesi planlanan otobüs terminali ihalesinin Büyükşehir tarafından yapıldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde yapım çalışmalarına başlanacak. 6 aylık süre içinde bitirilebileceği belirtildi. Otogar taşındıktan sonra, o bölgede küçük sanayi esnafımızla çalışmalara başlamamız gerekiyor. Kooperatif de kurulmalı." diye konuştu.



Toplantıya Başkan Kocaer'in yanı sıra Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş ve sanayi esnafı katıldı.