Kaş'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Kaş Emniyet Müdürlüğü, terör saldırılarında şehit olanlar için mevlit okuttu.





Merkez Süleyman Çavuş Camisinde terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve siviller için mevlit düzenlendi. Mevlitte, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.



Mevlite Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, ilçe Emniyet Müdür Vekili Halil Baydemir, ilçe Müftüsü Fethullah Yavuz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.



Baydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatan uğrunda şehit olanlar için mevlit okuttuk. Vatanımızın, devletimizin birliği ve beraberliği için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.



Mevlitin ardından polisler tarafından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.