Kaş'ta Öğrenciler İçin Kamyonla Kar Taşındı

Kaş Belediyesi, ilçe merkezindeki öğrenciler için kamyonlarla kar taşıdı.



Kamyanlorla Gömbe Akdağ'dan getirilen karlar, Yeşilköy Hilmi Toksoy İlk-Ortaokulu ve Ova İlkokulu bahçelerine dökülürken öğrenciler, büyük sevinç yaşadı ve kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilçenin yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı olduğunu söyledi.



Birçok çocuğun karla oynamak için yüksek bölgelere gidemediğini dile getiren Başkan Kocaer, "Gelen talep üzerine kamyonlarla okul bahçelerine taşınan karın öğrencileri sevindirdiğini düşünüyorum. Çocukları mutlu görmek, bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.