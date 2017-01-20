Kaş'ta Müftülük Hizmet Binası Temeli Atıldı

Kaş İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli, törenle atıldı.



Törene, Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, İl Müftüsü Osman Artan, İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, kurum amirleri ve müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Bayar, törende yaptığı konuşmada, müftülük hizmet binasının ihtiyaç olduğunu belirterek, tamamlanmasına kadar destek göstereceklerini ifade etti.



İl Müftüsü Artan ise bu hizmet binası ile vatandaşların kendilerine daha kolay ulaşacağını söyledi. Artan, "İl Müftülüğü olarak, Kaş ilçesinin yetmediği yerde biz de elimizden geleni yapıp, binanın en kısa zamanda bitirilmesini sağlayacağız. Yapılacak konferans salonu ile gençlere daha çok hizmet verilecek. Bu yerin bize tahsisinde belediyenin katkıları çok fazladır. Başkan Kocaer'e teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun." dedi.



Törende okunan duaların ardından binanın temeli atıldı ve kurban kesildi.