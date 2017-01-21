Kaş'ta Kaymakamı Bayar Muhtarlarla Görüştü

Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar ilçedeki 54 mahalle muhtarıyla buluştu.



Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Bayar başkanlığında kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.



Asayiş, arı konaklama, taşımalı eğitim, yabancıların halk sağlığı kapsamında aşılanması, yeni nüfus kimlik başvurusu, ormanların korunması, devlet hastanesi, Alo 182, çiftçi kayıt sistemi, muhtaçlık limiti ve yaşlı bakım hizmetleri, terör tedbirleri konuları ele alındı.



Muhtarların sorunlarını da dinleyen Kaymakam Bayar, çözüm önerilerini değerlendirdi.



Toplantıda, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan da, denetimli serbestlik konusunda muhtarlara brifing verdi.