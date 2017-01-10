Kaş'ta Karla Mücadele

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Kar yağışının aralıksız sürdüğü bölgede, ilçe merkezi ile mahalleler arasında ulaşım, yoğun kar yağışı dolayısıyla sağlanamıyor.



Ekipler, Gömbe, Sütleğen ve Hacıoğlan mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede 4 greyder, 6 kepçe ve 2 tuzlama kamyonu ile yol açma çalışmalarına devam ediyor.



Öte yandan Kaş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.