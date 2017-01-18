Kaş İkizce Barajı Tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Kaş İkizce Barajı ve Sulama inşaatının tamamlandığını söyledi.



DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Kaş İkizce Barajı inşaatının tamamlandığını söyledi.



DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Kaş Türkiye'nin ve dünyanın en güzel doğal alanlarına ve tarım alanlarına sahip. Kaş'ın mümbit toprakları ve mükemmel bir doğaya sahip olması ve bölgede sulu tarımın her geçen gün gelişmesi ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır.



Tarım ile uğraşan halk ise genellikle yaş sebze ve meyve üretmektedir. Suyun değerini bilen DSİ ülkemizin bütün bölgelerinde yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan gövde dolgusu tamamlanan Kaş İkizce Barajı ve Sulaması İşi kapsamında 2 bin 60 dekar tarım alanı borulu sistemle sulanacaktır" dedi.



Kaş ikizce Barajında yıl içinde su tutulmaya başlanacağını belirten Acu, sulama sezonunda tarım arazileri su verileceğini ifade etti. - ANTALYA