Kaş Emıtt'te Tanıtılacak

Kaş, bu yıl 21'incisi düzenlenecek 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılacak.



Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMITT'e, katılım gösterileceği belirtilerek, İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 26-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek EMITT 2017 için hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, turizmde önceliğin tanıtım olduğunu belirtti.



Kaş'ın tanıtımını daha iyi yapmak amacı ile bu yıl da EMITT'e katılacaklarını ifade eden Kocaer, "Burada kiraladığımız 64 metrekarelik stantta Kaş'ın tanıtımını yapacağız. Bundan sonraki turizm fuarlarında da tanıtım çalışmalarımız sürecek. Belediye, işletmeler ve seyahat acenteleri ile bir bütün olmaya, geçen yıl yaşanan olumsuzlukları bu yıl olumlu hale getirmeye çalışacağız. Yeni sezon için umut taşıyoruz." ifadelerini kullandı.