Kaş Belediyesi Emitt'te Stant Açtı

Kaş Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) stant açtı.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, yaptığı açıklamada, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün açılan fuarda, Kaş standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını ve umut taşıdıklarını söyledi.





64 metrekarelik alanda kurulan stantta, ilçenin tanıtımının en iyi şekilde devam ettiğini vurgulayan Kocaer, şöyle konuştu:



"2017 yaz sezonu için iyi bir ivme yakalamak amacıyla fuarda yerimizi aldık. Standımızda yöresel ürünler, doğal güzellikler, deniz, hava, dalış, Likya Yolu ve tatil tercihleri ile Kaş'ı daha yakından tanıtmak için çalışıyoruz. Misafirleri standımızda ağırlayarak, Kaş'a davet ediyoruz."



Antalya Valisi Münir Karaloğlu da standı ziyaret etti.