Kaş Antiphellos Rallisi Sona Erdi

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen 1'inci Antiphellos Rallisi sona erdi. Kaş'ta TransAnatolia tarafından düzenlenen Antiphellos Rallisi 4 gün sürdü. Ralli motosiklet, ralli ATV, SSV otomobil ve raid motosiklet kategorilerinde yapılan yarışmada sporcular 8 ayrı etapta 350 kilometre kat etti. İlk gün Kaş- Kasaba gösteri etabı yapıldı. Ralli dalında 38 araç, raid dalında 16 araç olmak üzere toplam 54 araç rallide yarıştı. Yarışmaya motosiklet kategorisinde tek kadın olarak Gökçen Kabaş, otomobil dalında ise Yeşim Nur Mantaş-Pınar Çelikel ikilisi katıldı. Kasaba Mahallesi'nden start alan yarışmacılar, zor doğa koşullarında, dağlarda ve orman içlerinde yarıştı. Yarışlar Kaş Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi. Küçük aksiliklerin dışında tüm yarışmacılar yarışı tamamladı.



Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Özmert, Emniyet Müdürü Yaşar Hoşgün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan tarafından verildi.



Yarışmada ralli motosiklet dalında birinci olan Serkan Özdemir, "Harika bir coğrafya, mükemmel bir yarıştı. Çok zorluydu. Zoru başarmak bizim işimiz. Fethiyeliyim. Bölgemizde yapılan bir yarışta birinci olduğum için son derece mutluyum" dedi.



Ralli otomobil dalında birinci olan Cem Aytaç, "4 gündür Kaş bölgesinin dağlarında yarıştık. Zorlu parkurlardı. Gerçekten Kaş bölgemiz çok güzel. Dağları ile yolları ile, gerçekten çok zorluydu. Başardık. Birinci geldiğimden dolayı mutluyum" diye konuştu.



Motosiklet dalında yarışan tek kadın yarışmacı Gökçen Kabaş, "Kaş'taki ralli etaplarından çok keyif aldım. Parkurun zemini, coğrafyası çok güzeldi. Bütün bayan sporcuları buraya davet ediyorum. Herkesin bunu yaşaması gerekir" dedi.



Ralli Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Bütün yarışmacılarımız finişe ulaştı. Herkes başarı ile, kazasız belasız finiş gördü. Yarışımız Kaş'ın dağlarında, Katran Dağı ve Kasaba bölgesinde gerçekleşti. Buralar bu yarışlar için çok uygun, parkurlar mükemmel. Yarışmacılarımız çok mutlu, Biz de çok mutluyuz" diye konuştu.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de "Ralli Antiphellos, Kaş'ın ilk parkurudur. Burada deniziyle, güneşiyle, doğasıyla, bütün yarışmacılar Kaş'ın güzelliklerini gördü, tanıdı. Bu ilk değil. Bundan sonra devam edecek. Zannediyorum keyifli bir yarış oldu" dedi.