Karzai, ABD'yi Kınadı

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD'nin Afganistan'ın Nangahar şehrinde DEAŞ'ı hedef aldığı "nükleer olmayan en büyük bomba" ile hava saldırısı düzenlemesini kınadığını açıkladı. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Karzai, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'yi kınadığını duyurdu. Karzai paylaştığı 3 tweet'inde, "Afganistan'da nükleer olmayan dünyanın en büyük bombasının kullanılmasını şiddetle kınıyorum. Bu teröre karşı savaş değil, ülkemiz ağır silahların test edildiği bir ülke değil, bu insanlık dışı bir olaydır" paylaşımında bulundu.



ABD'nin Afganistan'ın Nangahar kentinde DEAŞ hedeflerine kullandığı bombanın ise "nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 bombası kullandığı açıklandı.



(İHA)