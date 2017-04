2014 yılında bir araya gelen Karyola Doğaçlama, nisan ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



"2014 yılı Ocak ayında daha önceden çeşitli doğaçlama ekiplerinde görev almış oyuncular tarafından kurulmuş hem yeni hem eski bir gruptur. İzmir ve İstanbul ekiplerinin birleşmesinden doğan bu grup, bu karmayı enerjilerine de çok olumlu yansıtarak kısa zamanda seyirciden tam not almayı başardı.



Oyunculukları yanında, bir çok kurumsal firma ile eğitim, seminer ve motivasyon toplantılarında da birlikte çalışan ekip, bu etkinliklerde kendi skeçlerini kendileri yazarak ve çalıştıkları firmaya özgün projeler oluşturabiliyorlar. Aynı zamanda çocukların eğitim süreçlerine tiyatro ile katkıda bulunmak adına çalışmaları mevcut.



Eğlence anlayışınıza yeni bir anlam kazandırmak, düşünmeden hunharca gülmek ve az da olsa normal hayattan uzaklaşmak isteyenler için, 'Karyola doğaçlama, gülmenin en konforlu hali' sloganıyla yola çıkan bu ekibi takibe almanızı öneriyoruz."



Oyuncular



Kerem Büyüktaş



Ömer Varol Martı



Özgür Eraslan



Sena Karaman



Tuğba Kürükoğlu



Umur Seven



Moderatör: Gülay Yıldız Gülün – Duygu Ergün



Doğaçlama Tiyatro Nedir?



Sahne akışının ve oyuncuların seyirciler tarafından yönetildiği, belli kurgular üzerine tamamen doğaçlama performanslarla ilerleyen tiyatro oyunudur.



Belli başlı turlar üzerinden, seyirciden gelen yönelimlerle skeçler halinde sahnelenir. Oyuncunun doğaçlama anında sunduğu hareketler ve sözler, spontane bir biçimde ortaya çıkar.



Ayrıntıları önceden saptamadan, bir metne bağlı kalmadan ancak belirli bir hazırlık süreci barındıran; büyük ölçüde grup dinamiğine dayanarak içten geldiği gibi ve aniden gelişen rol oynama sürecidir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Talimhane Tiyatrosu



Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Karyola Doğaçlama



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır