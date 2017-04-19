Karya Çiçekleri, Yöre Kültürünü Yaşatıyor - Muğla

Muğla'nın Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve bugün Karya Çiçekleri Gençlik ve Spor Kulübü adıyla faaliyetini sürdüren kulübün halk oyunu öğrencileri, gösterileriyle yöre kültürünü yaşatmaya devam ediyor.



Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2005 yılında "Karya Çiçekleri Halk Oyunları Topluluğu" adıyla kurulan, 4 yıl önce kulüp olan Karya Çiçekleri, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde "Bodrum'da bir düğün" adlı gösteriyi sundu.



Kulüp Başkanı Mehmet Serkan Özcan, gösteri öncesi yaptığı konuşmada, kulübün gelişmesine katkı sağlayan velilere teşekkür etti.



Karya Çiçekleri'nin farklı kategorilerde bölge ve ülke genelinde ödüller aldığını kaydeden Özcan, etkinliklerin süreceğini vurguladı.



Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğinin sürdürdüğü ve ilçedeki farklı okullardan 5 yaşından 18 yaşına kadar öğrencilerin bulunduğu Karya Çiçekleri Gençlik ve Spor Kulübü halk oyunları ekipleri, gösterilerinde temsili olarak yörenin düğün kültürünü sahneye taşıdı.



Etkinlikte, farklı gruplarda toplam 300 öğrenci sahne aldı.



Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişinin izlediği gösteride sahne alan öğrencilerden bazıları, izleyiciler arasına girerek lokum ikram edip kına dağıttı.



Etkinliğin sonunda öğrencilerin daveti üzerine izleyenlerden bazıları da sahneye çıkarak öğrencilere eşlik etti.