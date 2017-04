Geçmişten günümüze hit olmuş Türkçe pop şarkılarını kendi coverlarıyla sergileyen Karya Çandar, uzun bir aradan sonra 26 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta...



Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra son zamanlardaki müzikal yaşantısıyla da dikkat çeken genç sanatçının ekip elemanları şöyle;



Gitar&Vokal : Karya Çandar



Davul: Sefa Nuh Polat



Perküsyon: Erdil Akar



Elektro gitar: Mert Ergül



Bas gitar: Kerem Tunay



Klavye: Umut Kamalıoğlu



Saksafon&Klarnet: Alperen Köksal



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş



Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Karya Çandar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır