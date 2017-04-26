Karya Çandar

Geçmişten günümüze hit olmuş Türkçe pop şarkılarını kendi coverlarıyla sergileyen Karya Çandar, uzun bir aradan sonra 26 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta.

Karya Çandar

Geçmişten günümüze hit olmuş Türkçe pop şarkılarını kendi coverlarıyla sergileyen Karya Çandar, uzun bir aradan sonra 26 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta...

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra son zamanlardaki müzikal yaşantısıyla da dikkat çeken genç sanatçının ekip elemanları şöyle;

Gitar&Vokal : Karya Çandar

Davul: Sefa Nuh Polat

Perküsyon: Erdil Akar

Elektro gitar: Mert Ergül

Bas gitar: Kerem Tunay

Klavye: Umut Kamalıoğlu

Saksafon&Klarnet: Alperen Köksal

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş

Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Karya Çandar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

reklam