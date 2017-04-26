Karya Çandar
Geçmişten günümüze hit olmuş Türkçe pop şarkılarını kendi coverlarıyla sergileyen Karya Çandar, uzun bir aradan sonra 26 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta.
Geçmişten günümüze hit olmuş Türkçe pop şarkılarını kendi coverlarıyla sergileyen Karya Çandar, uzun bir aradan sonra 26 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta...
Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra son zamanlardaki müzikal yaşantısıyla da dikkat çeken genç sanatçının ekip elemanları şöyle;
Gitar&Vokal : Karya Çandar
Davul: Sefa Nuh Polat
Perküsyon: Erdil Akar
Elektro gitar: Mert Ergül
Bas gitar: Kerem Tunay
Klavye: Umut Kamalıoğlu
Saksafon&Klarnet: Alperen Köksal
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş
Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Karya Çandar
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır