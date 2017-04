Kartpostallara yeniden dönüş

İZMİR - Eski iletişim araçlarından olan kartpostallar, yeniden rağbet görmeye başladı. İzmir Kitap Fuarı'nda stant kuran sahaf Hasan Yüksel, "Yeni jenerasyon kartpostal gönderimini yaygınlaştırmaya çalışıyor. Öğrenciler, sınıflar arası birbirlerine kartpostal gönderiyor, gençler sosyal medyada bir araya gelip kartpostal alışverişinde bulunuyor" dedi.

İzmir Kitap Fuarı'nda bulunan sahaflar, nostalji sevenlerin de uğrak noktası oldu. İstanbul'da sahaflık yapıp fuara katılan Hasan Yücel'in standının en önemli parçalarını ise çeşit çeşit kartpostallar oluşturuyor. Eski bir iletişim aracı olan kartpostalların, teknolojiye yenin düşse de yeniden yaygınlaşmaya başladığını kaydeden Yücel, yeni jenerasyonun kartpostal gönderimini yaygınlaştırmaya çalıştığını, kendisinin de ürettiği kartpostallarla buna destek verdiğini söyledi.

"Kartpostallar daha samimi"

Yücel, "Kardeş sınıflar, ürettiğim kartpostalları birbirlerine gönderiyor. Böylelikle küçük çocuklar kartpostalların ne işe yaradığını daha iyi anlıyor. O samimiyeti yaşıyor. Kartpostallar daha samimi. İnternet üzerinden mesajlaşmalar gibi değil. Şimdilerde gençler de sosyal medyada bir araya gelip kartpostal alışverişinde bulunuyor. Çocuklar bazen stantlara gelip 'bu ne?' diye soruyor. Yeni neslin kartpostalların ne amaçla kullanıldığını öğrenmesi için etkinlikler düzenliyoruz. Kartpostalları süs amaçlı kullanan da var, postalamak için kullanan da var" diye konuştu.

"Şimdi her şey telefonla yapılıyor"

71 yaşında olan ve uzun yıllar kartpostallarla iletişim kurduğunu belirten Mustafa Peynirci isimli bir vatandaş, "Eskiden her önemli günde karşılıklı kartpostallar gönderiliyordu. Ben de hep kartpostal kullanırdım. Şimdi her şey telefonlarla yapılıyor ama onlar kalıcı değil. Bir süre sonra siliniyor" dedi. Standı ziyaret eden gençler ise, kartpostalların kullanıldığı dönemlere yetişemediklerini ancak üzerlerindeki desenlere nedeniyle süs olarak kullanmayı sevdiklerini belirtti.

