Kartepeli Tiyatro Severler Miras'ı İzledi

Ayda iki kez çocukları tiyatro ile buluşturan Kartepe Belediyesi, bu kez de yetişkinleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen Miras isimli oyunla buluşturdu.

Oyuna Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri ve ilçede hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinde eğitimleri devam eden gençler de katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz oyuna yoğun ilgi gösteren Kartepelileri selamlayarak onlara iyi seyirler diledi. Oyunu izlemeye gelen Kartepeli vatandaşlara gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür eden Başkan Üzülmez, Kartepe Belediyesi olarak düzenledikleri eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğinin de müjdesini verdi.

Hem Kahkaha Hem Hüzün

Bayram Gündoğdu'nun yönettiği "Miras" adlı oyunda, bir babanın evlilik yolunda iş sahibi olmak isteyen oğluna verdiği destek surecinde ne gibi zorluklarla karşılaştığı ve helal ticaret yolları anlatıldı. Kartepelilere bazen kahkahalar attıran, bazen de hüzünlü̈ duygusal anlar yasatan oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı. İzleyiciler arasında ilk defa tiyatro seyrettiklerini belirten bazı konuklar bu özel organizasyon için Başkan Üzülmez'e teşekkür ettiler.