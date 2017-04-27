Kartepeli Karateciler, Şampiyonadan Madalyalarla Döndü

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Minik-Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası müsabakaları sona ererken, Kartepe Belediyespor Kulübü sporcuları şampiyonadan madalyalarla döndü.



Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Minik - Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası tamamlandı. 11-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Minik- Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası'nda 60 ilden 2 bin 257 sporcu madalya için yarıştı. Organizasyon boyunca kata da 14 ferdi 6 takım; kumite de ise 49 ferdi dalda madalya sahiplerini buldu. Organizasyonda 86 sporcu ile yer alan Kocaeli, kazandığı yedi altın, dört gümüş, altı bronz madalya ile iller arasında üçüncü oldu. Kartepe Belediyespor Kulübü, şampiyonaya 5 sporcusu ile katılım sağlarken, kulüp sporcuları şampiyonadan madalyalarla döndü. Sporculardan, 2005 doğumlu Esma Hatun Tamyüksel, 50 kilogram yıldızlar kategorisinde birinci olurken, 2004 doğumlu Aysima Hatice Kurt ise 54 kilogram yıldızlar kategorisinde üçüncü oldu.



Kartepeli sporcular, 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Balkan Karate Şampiyonası'nda da Türkiye"yi Milli Takım forması ile temsil edecek. - KOCAELİ