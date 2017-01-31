Kartepeli Kadınlar Spora Doymuyor

Kadınlar dan büyük bir ilgi ve talep gören Kadın Spor Merkezlerinin sayısı da her geçen gün artan talebe ve ihtiyaca göre artıyor. Kartepe Belediyesi de, her geçen gün hızla büyüyen ve büyük bir aileye dönüşen Kadın Spor ve Yaşam Merkezi üyelerini bir araya getirerek fiziksel aktivite ve hareketli yaşam etkinliği düzenledi.

12 ÜCRETSİZ KADIN SPOR MERKEZİ KADINLARIN HİZMETİNDE

Kartepe'nin 12 farklı noktasında hizmet veren Kartepe Belediyesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi eğitmenleri, üyeleri ile birlikte etkinliğe yoğun katılım sağladı. Özel bir fizik tedavi hastanesinde görevli fizyoterapistler Barış Zorbozan ve Gazmend Rahova'ın sunum ve uygulamalı anlatımı ile gerçekleşen etkinlikte, "neden egzersiz yapmalıyız", "ev işleri yaparken yaptığımız yanlış hareketler nelerdir", "cep telefonu kullanımı bedenimize ne gibi zararlar veriyor" gibi sorulara da yanıt verildi.

Uzm. Fizyoterapist Barış Zorbozan; "Bir bireyin geleceği için yapabileceği en iyi yatırım düzenli fiziksel aktivite alışkanlığıdır." diyerek, düzenli spor alışkanlığı oluşturmanın ve sporu bir yaşam biçimine dönüştürmenin önemine değindi. Ayrıca fizyoterapist Barış Zorbozan "fiziksel aktivite programlarının kişiye özgü olması, kişinin düzenli ve devamlı uygulayabileceği bir program olması gerektiği unutulmamalıdır." diyerek de yapılacak egzersiz programlarının mutlaka uzmanların gözetiminde belirlenmesi konusunda bayanlara uyarıda bulundu.

İLK TOPLU STEP ETKİNLİĞİ KARTEPE'DE

Gerçekleştirilen seminer sonunda Kocaeli'de ilk kez gerçekleştirilen step etkinliği ile Kartepe Belediyesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi üyeleri de sağlıklı yaşam ve egzersiz yöntemleri hakkında bilgilenmiş oldu. Eğitmenlerin özel hazırladıkları koreografiler ile birlikte toplu halde step yapan bayanlar hem spor yaptılar hem de ğelendiler. Etkinlikten çok memnun kalan kadınlar, bu güzel etkinliğin mimarı olan Başkan Üzülmez'e de teşekkürlerini sundular.

Etkinlik öncesi Kartepeli Kadınları ziyaret eden Başkan Hüseyin Üzülmez, vatandaşların refah ve mutluluğu için yapılan, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin aralıksız devam edeceğini söylerken, hastane yetkililerine de katkıları için teşekkür etti.

