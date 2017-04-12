Kartepeli Aşçı Adayları Finalde

Kartepe Belediyesi Kar-Mek aşçılık kursu kursiyerleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Yemekte Şehrin Bilgileri" yarışmasında finale kaldı.



Kartepe Belediyesinin 2 yıl önce ilk kez faaliyete geçirdiği aşçılık kursunda eğitim alan kursiyerler, aldıkları eğitim ile farklı tarif ve lezzetleri öğrenirken, yemek konusunda önemli püf noktalarını da öğreniyor. Bu bağlamda yarışma atmosferinde kendilerini denemek isteyen Kar-Mek aşçılık kursiyerleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu "Yemekte Şehrin Bilgileri" isimli Kocaeli genelinde düzenlenen yöresel yemek yarışmasında finale kaldı. Almış oldukları teorik bilgileri yemek yarışmasında pratiğe döken Kartepe Belediyesi Kar-Mek kursiyerleri 6 farklı tarifle finale kaldı. - KOCAELİ