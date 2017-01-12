Kartepe Zabıtası son kullanma tarihlerini mercek altına aldı

Yapılan denetimlerde son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni yılın ilk haftalarında da ilçede faaliyet gösteren market, bakkal ve süpermarket statüsündeki işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Denetimlerde ekipler özellikle ambalajlı ürünlerin imalat ve son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti. Ekipler, raflarda satışa sunulan son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere de imha etmek üzere el koydu. Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran işletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlattı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yetkilileri, gıda maddelerinin tüketicilere ulaşmasında satış yapan esnafın uyması gereken kurallar olduğunu hatırlattı. Yetkililer, bu kapsamda marketlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini de ekipleri aracılığıyla denetlediklerini kaydetti.

Yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Çelik, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışı yapılmamasını sağlamaktayız. Yılbaşı öncesi bu iş kolundaki esnafımıza yönelik denetimlerini de artırdık. Bu konuda esnafımızın gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz. Halkımızın sağlığını tehdit eden işyerlerine kesinlikle taviz verilmeyecektir" dedi.