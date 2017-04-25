Kartepe Zabıtası'ndan Kantin Denetimi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde denetim yaptı.



Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçedeki okul kantinlerini mercek altına aldı. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Belirli periyotlar halinde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etti.



Denetimler hakkında bilgiler veren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Özbayraklı, "Halk sağlığı ve özellikle çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı gelişimleri için, denetimlerimize eğitim kurumlarını da dahil ettik. Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmaya, çocuklara ve işletmecilere doğru, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ