Kartepe'ye Yeni İmar Yolları Açılıyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih Sultan Mehmet (FSM) Mahallesi'nde inşaat yapılacak parsellere ulaşımı sağlamak için imar yolları açma çalışması yaptı.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yönetimindeki belediye ekipleri, ilçedeki ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, inşaat yapılacak parsellere ulaşımı sağlamak için imar yolları açma çalışmalarını FSM Mahallesi'nde tamamladı. Ekipler, ekskavatör yardımıyla FSM Mahallesi'nde Demokrasi Caddesi ile Selimiye Caddesini birbirine bağlayan Sakin Sokak üzerinde 275 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde yeni imar yolları açma çalışmalarına başladı. Kent içi ulaşım ağına nefes aldıracak imar yolu açma çalışmaları bölge halkı tarafından da takdir gördü. - KOCAELİ