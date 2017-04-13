Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kartepe'ye Yeni İmar Yolları Açılıyor
Ara
BİST 90.716 %-0,26
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kartepe'ye Yeni İmar Yolları Açılıyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Fatih Sultan Mehmet (FSM) Mahallesi’nde inşaat yapılacak parsellere ulaşımı sağlamak için imar yolları açma çalışması yaptı.

Kartepe'ye Yeni İmar Yolları Açılıyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih Sultan Mehmet (FSM) Mahallesi'nde inşaat yapılacak parsellere ulaşımı sağlamak için imar yolları açma çalışması yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yönetimindeki belediye ekipleri, ilçedeki ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, inşaat yapılacak parsellere ulaşımı sağlamak için imar yolları açma çalışmalarını FSM Mahallesi'nde tamamladı. Ekipler, ekskavatör yardımıyla FSM Mahallesi'nde Demokrasi Caddesi ile Selimiye Caddesini birbirine bağlayan Sakin Sokak üzerinde 275 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde yeni imar yolları açma çalışmalarına başladı. Kent içi ulaşım ağına nefes aldıracak imar yolu açma çalışmaları bölge halkı tarafından da takdir gördü. - KOCAELİ

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, Belediye Başkanı Üzülmez, Milletvekili Üzülmez, Fatih Sultan Mehmet, Hüseyin Üzülmez, Fatih Sultan, Selimiye, Kartepe