Kartepe Hipodromu'na Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerasında

- Polis ekiplerinin emniyet mdüürlüğü önünde toplanması

Kartepe Hipodromu'na gidişi

Polisin hipodromun çeşitli yerlerinde yaptığı aramalar

Uyuşturucu madde bulunması

Gözaltılar

Operasyonun dron ile görüntülenmesi

şüphelilerin sağlık kontrolüne gertirilmesi GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kartepe Hipodromu'na düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı



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Kocaeli'de Kartepe Hipodrumu'na düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerince Kartepe Hipodromu'na baskın düzenlendi.



Operasyonda, dedektör köpeklerle atların bulunduğu bölümlerde ve seyislerin kaldığı odalarda arama yapıldı.



Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyon, dronlarla havadan da takip edildi.