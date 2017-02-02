- Polis ekiplerinin emniyet mdüürlüğü önünde toplanması
Kartepe Hipodromu'na gidişi
Polisin hipodromun çeşitli yerlerinde yaptığı aramalar
Uyuşturucu madde bulunması
Gözaltılar
Operasyonun dron ile görüntülenmesi
şüphelilerin sağlık kontrolüne gertirilmesi GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Kartepe Hipodromu'na düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'de Kartepe Hipodrumu'na düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerince Kartepe Hipodromu'na baskın düzenlendi.
Operasyonda, dedektör köpeklerle atların bulunduğu bölümlerde ve seyislerin kaldığı odalarda arama yapıldı.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, dronlarla havadan da takip edildi.
Kartepe Hipodromu'na Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerasında
- Polis ekiplerinin emniyet mdüürlüğü önünde toplanması Kartepe Hipodromu'na gidişi Polisin hipodromun çeşitli yerlerinde yaptığı aramalar Uyuşturucu madde bulunması Gözaltılar Operasyonun dron ile görüntülenmesi şüphelilerin sağlık kontrolüne gertirilmesi GÜNCELLEME - Kocaeli'de...
- Polis ekiplerinin emniyet mdüürlüğü önünde toplanması