Kartepe'den Halep'e Şefkat Eli

Geçtiğimiz günlerde Kartepe'li iş adamları ile bir araya gelerek Halep için yardım kampanyası başlatan Başkan Üzülmez'in çağrısına ilk olarak Suadiye halkı karşılık verdi.

Halep'e yardım için bir araya gelen Kartepe Suadiye halkı, Sumotaş Kooperatifi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkilileri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte Halep'e yol alacak yardım tırlarını yolcu etti. İçinde gıda ve giyim paketlerinin olduğu 3 tır dolusu yardım malzemesi, Başkan Üzülmez ve Kartepeli vatandaşların duaları eşliğinde Halep'e doğru yola çıktı. Gönderilen yardımlarla Haleplilerin yaralarına bir nebze olsun derman olmak istediklerini belirtilirken, Suadiye halkı zulme sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.

Üzülmez : Suadiye'den Halep' Gönül Köprüsü Kurduk

Halep'de yaşanan insanlık dramı ve katliamlara seyirci kalmadıklarını ifade eden Başkan Üzülmez, yardım çağrısına en hızlı şekilde cevap veren ve mazluma desteğini esirgemeyen Suadiyeli hemşehrilerine teşekkürlerini iletti. Başkan Üzülmez; "Böylesine anlamlı, böylesine duygu dolu bir yardımın Suriye'ye gönderilmesinde siz Suadiyeli hemşehrilerimle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Millet ve ümmet olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Hamdolsun ki bu millet, "bir ölür bin doğarız" şiarıyla yaralarımızı birbirimizden, imanımızdan aldığımız güçle sarmasını bilen bir millettir. Halep'teki insanlık ayıbına dur diyebilmek, orada zulüm gören kardeşlerimize bir nefes olabilmek için Suadiye mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımız güçlü duyarlılık örneği sergilemişlerdir.

Üzülmez: Şehitlerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum

Sözlerine şehitlere rahmet dileyerek devam eden Başkan Üzülmez; "Sınır içinde veya sınır ötesinde bu vatan için mücadele eden, bizlerin, çocuklarımızın geleceği için, bayrağımızın inmemesi için şehit düşmüş kahraman Mehmetçiklerimizi ve polislerimizi büyük bir minnet ile yâd ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Geride kalan gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir taraftan şehitlerimize içimiz yanarken diğer taraftan zorbalıkla, zulümle yaşam hakkı ve vatanları ellerinden alınmaya çalışılan Halep halkına merhem olmak için buradayız. Duyarlılığını, en hızlı şekilde organize olarak ve mazlumlar için 3 tır dolusu yardım malzemesi hazırlayarak gösteren Suadiyelilere, Kartepe Belediye Başkanı olarak ve kendini Suadiyeli hisseden Hüseyin Üzülmez olarak büyük bir minnetle teşekkür ediyorum. Allah bu birlikteliğimizi daim etsin, biz bir ve beraber oldukça bu ülkeyi hiçbir gücün bölemeyeceğini herkes bilsin. Dualarımız ve yardımlarımızla sadece ülkemizde değil bize ihtiyaç duyan, Cumhurbaşkanımıza ihtiyaç duyan her yere inşallah birlikte ulaşacağız." dedi.