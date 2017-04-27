Kartepe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi'nde seyir halinde olan Umut Arabacı idaresindeki 25 LY 801 plakalı panelvan, Ezgi Sokak'ta karşı yönden gelen Muharrem Sağdıç'ın kullandığı 34 DE 2318 plakalı tırla çarpıştı.



Panelvan, daha sonra duvara çarparak durabildi.



Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Arabacı, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.