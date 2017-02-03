Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığındaki, belediye meclisi Şubat ayı toplantısında 10 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.
Kartepe Belediye Meclisinin Şubat ayı 1. birleşim 1. Oturumu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında meclis üyeleri Sevim Balaban, Zafer Arat, Serap Özmen, Selahattin Altınkaya, Sefer Yıldız, Nezih Yılmaz, İsmail Akbaş ve Musa Kazım Ejderoğlu dışında eksiksiz katılımla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, gündeme geçilmeden önce meclis üyeleri ve diğer katılımcıları Şubat ayı içerisindeki önemli günler ile ilgili bilgilendirerek, "4 Şubat Dünya Kanser Günü farkındalığı için 3 Şubat, saat 14.00'de KOÜ Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk hocamızın vereceği konferansa tüm katılımcıları davet ediyor ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Meclis toplantısı 10 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - KOCAELİ
Kartepe'de Şubat Ayı Meclisi Toplandı
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığındaki, belediye meclisi Şubat ayı toplantısında 10 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığındaki, belediye meclisi Şubat ayı toplantısında 10 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.